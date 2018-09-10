В Актюбинской области шестеро мужчин отправились искать лошадей и пропали

Телефоны не отвечают.

Мужчины выехали 1 сентября из Шалкара на автомашине УАЗ Фермер (госномер 043) в сторону Иргизского района, чтобы найти пропавший табун, и с тех пор от них нет вестей. Родственники написали заявление в полицию, разослали объявление о розыске по соцсетям, передает "Диапазон".

"31 августа мои братья Мейржан и Мейрхан Караковы выехали из Актобе в Шалкар, и 1 сентября к обеду вместе с родственником из Шалкара Алимжаном Есбосыном и его тремя знакомыми - мы их не знаем, выехали из Шалкара искать лошадей. С тех пор с ними нет связи. Они на автомашине УАЗ, взяли запас бензина, еды, постель, загрузили еще мотоцикл. Сказали, что дней через 10 вернутся. Что произошло, мы не знаем. Время идет, от них нет вестей. Телефоны не отвечают. У нас номера только братьев и родственника, номеров троих мужчин, что с ними, у нас нет. Говорят, они заверили, что знают, где находится пропавший табун, и могут показать", - рассказала сестра пропавших братьев Акнур..

Родителям, женам, как уехали, братья и наш родственник не звонили. Табун принадлежит Каракову Бакбергену - отцу Каракова Мейржана и Мейрхана. Мои братья живут в Актобе. Табун пропал в Байганинском районе. Есболсын Алимжан сообщил, что есть люди, которые знают, где скот. Мейржан и Мейрхан поехали в Шалкар, оттуда вшестером выехали на поиски скота. Родственники говорят, что трое мужчин, что вызвались показать, где находится пропавший скот, приходили к ним домой, но их имена, кто они, они не знают.

6 сентября Бакберген Караков подал заявление в Заречный ОП. "Там сказали, занимается, криминальная полиция, но никаких подвижек мы с их стороны не увидели, и написали еще в ДВД. Надо, наверное, вертолет подключать. Сначала мы не переживали, но столько дней уже прошло… Мы обращаемся ко всем, кому что-либо известно о пропавших сообщить по телефонам: Караковой Лиде 8 (705) 144-94-07‬ , 87023755188 Исбусинова Акнур, Насиевой Асылханым ‭8 (701) 318-56-82‬", - заключил Караков.

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