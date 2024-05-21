Пропавших в России лошадей нашли в Актюбинской области

Участковый нашел 45 лошадей, которые пропали у жителей села Косколь Оренбургской области еще в январе 2024 года, сообщает Zakon.kz.

13 мая участковый Айтекебийского района Жанабек Кенжебаев во время обхода административного участка в районе села Кумкудук, вблизи границы с Россией, заметил бесхозно пасущихся, нетаврированных 45 голов лошадей, пишет портал "Мой город".

Участковый опросил жителей близлежащих сел, но владельцев животных найти не удалось. Тогда было решено связаться с правоохранительными органами соседней Российской Федерации.

Догадка подтвердилась – найденные копытные принадлежат восьми жителям села Косколь Оренбургской области. Пропажу искали с начала года.

Воссоединение произошло 15 мая, когда хозяева приехали за животными и, предоставив все подтверждающие документы, перегнали их домой. Люди выразили искреннюю благодарность полицейскому.

Ранее в Жетысуской области спасатели нашли заблудившихся туристов.