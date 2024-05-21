Пропавших в России лошадей нашли в Актюбинской области
13 мая участковый Айтекебийского района Жанабек Кенжебаев во время обхода административного участка в районе села Кумкудук, вблизи границы с Россией, заметил бесхозно пасущихся, нетаврированных 45 голов лошадей, пишет портал "Мой город".
Участковый опросил жителей близлежащих сел, но владельцев животных найти не удалось. Тогда было решено связаться с правоохранительными органами соседней Российской Федерации.
Догадка подтвердилась – найденные копытные принадлежат восьми жителям села Косколь Оренбургской области. Пропажу искали с начала года.
Воссоединение произошло 15 мая, когда хозяева приехали за животными и, предоставив все подтверждающие документы, перегнали их домой. Люди выразили искреннюю благодарность полицейскому.
Ранее в Жетысуской области спасатели нашли заблудившихся туристов.