В Алматы девушка пережила нападение преступника, 12 раз ударившего ее ножом

Девушка получила многочисленные ножевые ранения, однако смогла добраться до дома.

В Алматы спецгруппа разыскивает нападавшего, который 12 раз без видимых причин ударил девушку ножом. Алматинка смогла пережить нападение и добралась до дома. После трех операций, медики оценивают ее состояние как стабильное, сообщает Sputnik-Казахстан.

Источник сообщает, что полицейские УВД Медеуского района Алматы разыскивают мужчину, который поздним вечером 4 сентября напал на жительницу микрорайона "Думан-2", возвращавшуюся домой с работы.

По словам очевидцев, девушка приехала домой на автомобиле. После чего на нее напал неизвестный, начав наносить ей удары ножом. Розыском напавшего на девушку хулигана занимаются лучшие силы районного управления полиции, создана специальная оперативно-следственная группа.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных, розыскных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Потерпевшая в результате нападения получила одно ножевое ранение. Она была допрошена сразу же, как было получено разрешение от лечащего врача. По данному факту отделом полиции при УВД Медеуского района проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе городского полицейского управления.

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