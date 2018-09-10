Тимур Кулибаев подарил двум регионам несколько площадок Street Workout

Новые площадки появились в Костанае и Павлодаре.

В минувшие выходные в двух городах Казахстана состоялось торжественное открытие специализированных площадок для занятия Street Workout. Такой подарок преподнёс глава Национального Олимпийского Комитета РК - Тимур Кулибаев.

На открытии Street Workout площадки в городе Костанай присутствовали представители акимата, а также жители и гости города. Перед публикой города выступила самая сильная команда Казахстана по Street Workout – Bar Bars. Спортсмены показали мастер класс и мотивировали публику для дальнейших занятий спортом. Присутствовавшие на открытии жители города получили подарки от Казахстанской Федерации Street Workout.

Так же, 8 сентября в городе Павлодар прошло открытие специализированных площадок. Мероприятие открыл почетный гражданин города Павлодар, Мастер спорта СССР по вольной борьбе – Амангельды Айтмагамбетов. В своей речи он поблагодарил Главу государства за неоценимый вклад в развитие массового спорта и Главу Национального Олимпийского Комитета за подаренную возможность заниматься доступным спортом жителям всех городов нашей страны.

Открытие площадок вызвало позитивные отклики у жителей города, но особенно благодарны остались подростки и молодежь. Стоит отметить, что, Street Workout – один из самых доступных видов спорта, для занятий которым необходима только мотивация и спортивная площадка.

С 2016 года Национальный Олимпийский Комитет совместно с Казахстанской Федерацией Street Workout реализовывают проект по обеспечению населения страны условиями для занятий физической культурой и спортом. В прошлом году по инициативе главы НОК РК Казахстане появилось более 60 спортивных площадок: Площадки были установлены в городах Алматы, Актау, Актобе, Жанаозен, Шымкент, Кызылорда, Тараз, Караганда, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск и Астана. Финальными городами, пополнившими данный список, стали – Костанай и Павлодар.

По всему Казахстану при поддержке Тимура Кулибаева построено порядка 80 спортивных площадок. Благодаря чему Казахстан вошел в тройку стран с наибольшими темпами роста популярности street workout.

На сегодня последователей направления насчитывается порядка 20 тысяч атлетов. За это время в Казахстане проведены масштабные спортивные события по street workout.

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