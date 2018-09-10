Курс доллара и евро снова растет

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 378,46 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM)составил 378,46 тенге за доллар при объеме торгов 98 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 378,38 тенге за доллар США при объеме торгов 42,25 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 378,11 тенге за доллар (+2,49 тенге), суммарный объем торгов – 192,4 млн долларов (-306,8 млн USD).

Средневзвешенный курс евро составил 437,25 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4180 тенге за рубль при объеме торгов 17 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4180 тенге за рубль (-0,0119 тенге), суммарный объем торгов – 17 млн рублей (-35 млн рублей).

В обменниках курс доллара - 378,9-380,9 тенге, евро - 338,5-441,5 тенге, рос.рубля - 5,44-5,51 тенге.

В торгах принял участие 21 член банка.

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