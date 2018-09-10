На платных парковках Алматы установят камеры видеонаблюдения

На площадочных парковках появится 90 видеокамер, обеспечивая безопасность автомобилей около бизнес-центров и универсальных рынках на Северном кольце.

На платных парковках Алматы установят 90 видеокамер для лучшей безопасности автомобилей, передает Zakon.kz.

Видеокамеры обладают высокой чувствительностью и максимальным разрешением. Предусмотрена трехпотоковая трансляция, снижающая нагрузку на сервер и сеть.

Устройство поддерживает режим работы "день/ночь", оснащено специальным фильтром, корректирующим цветопередачу при достаточном освещении и отключающимся в темноте для повышения чувствительности, обеспечивая тем самым, качественную видеосъемку.

Видео с камер будут передаваться в онлайн режиме по защищенным каналам связи в диспетчерский центр Алматы паркинг. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории площадочных парковок создана специальная система оповещения с выездом группы быстрого реагирования с прибытием на место в течение 3-5 минут.

" Проект намерен обеспечить безопасность автомобилей и граждан, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - прокомментировал директор ТОО "Спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков.

Список парковок площадочного типа (действующие):

- На рынках в районе Северного кольца города: "Адем", "Адем 1, "Алатау 1", "Алатау 2", "Ак булак", "Арлан", "Барыс", "Болашак", "Казына", "Олжа" и "Ялян";

- Бизнес-центр "Нурлы Тау".

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