QAZAQ AIR разорил казахстанцев еще на 9 миллиардов тенге

За год убытки компании составили 4 миллиарда тенге.

И так, вышел долгожданный отчет авиакомпании QazaqAir. Напомню, что аккурат перед публикацией документа, компания начала нешуточную активность в СМИ, рассказывая о уже свершенных победах и планах на будущее. Так, крупнейший агрегатор новостей авиации aviaport.ru опубликовал материал, где пишется следующее: «Только с начала 2018 года QAZAQ AIR удалось увеличить пассажиропоток на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки 210 тысяч пассажиров. При этом средний показатель загруженности рейсов составил 80%. И продолжает тем, QAZAQ AIR планирует перевезти 700 тысяч пассажиров, в очередной раз став самой динамично развивающейся авиакомпанией Казахстана.

Для начала бизнес-арифметика. Чтобы перевезти 700 тысяч пассажиров тремя самолетами, которые есть в распоряжении компании, в которых по 73 посадочных места, при восьмидесяти процентном коэффициенте загрузки нужно выполнять 12 тысяч рейсов за год, а значит не менее 11 рейсов в день на каждый самолёт.

Как и предполагалась, годовой отчет компании похож на выступление хорошего эквилибриста, смысл которого отвлечь внимание от самого главного факта, компания снова в убытках. При этом, для того, чтобы навести тень на плетень, использовали все доступные методы. Так, например, в этот раз в отчете отсутствует прогнозные выводы, из которых бы, как и в прошлом году следовало, что QAZAQ AIR не выйдет в ближайшее время даже на точку рентабельности.

Теперь к цифрам. Каковы же реальные убытки компании? За год они составили 4 миллиарда тенге. В отчете он перенесен в собственный капитал, так вот если в 2016 году накопленный убыток компании составлял 9,5 миллиардов, то теперь он 13,4 миллиарда тенге. При этом общий долг перед «Самрук-Казына», единственным акционером авиакомпании составил практически 19,8 миллиардов тенге, так что в убыток предстоит перевести еще, как минимум, 6 миллиардов.

При этом доход от основной деятельности, перевозки пассажиров, остается мизерным относительно расходов – 3,6 миллиарда тенге против 2,6 миллиардов годом ранее. Позаботились в QAZAQ AIR и о сокращении и показателей по аренде судов. Фиксированные платежи, которые больше всего вызвали критики в 2016 году сократились с 5,8 миллиардов до 3 и тем самым породили еще больше вопросов. Как могло произойти такое существенное сокращение, почти вдвое, и всего за год, если только ранее в закупках не было коррупционной составляющей. Возможно есть уловка отчета, потому как увеличились другие статьи расходов, например, на инженерно-техническое обслуживание судов, которое в 2016 году было на уровне 21 миллиона тенге, составили 1,3 миллиарда тенге. Но это лишь предположение, потому как никто до сих пор ничего так и не объясняет. При этом возросли и другие расходы. Например на предоставленный персонал с 255 миллионов до 866, более чем на пол миллиарда.

Но самый серьезный «финт ушами» QAZAQ AIR делает с обязательствами перед материнской компанией «Самрук-Казына». Повторюсь, что в 2015 году была выделена беспроцентная финансовая помощь в размере 4,7 миллиарда тенге, со сроком возраста в июне 2016 года. Компания по договору признает это как дополнительно оплаченный уставной капитал, который должны будут конвертировать в акции. Сделка удивительна, ведь Самрук и так владел сто процентным пакетом, так что можно предположить, что государственная компания создала условия, которыми в будущем хочет размыть собственный пакет, фактически же это будет значить, что обязательства превратятся в пустые бумаги.

Правда, в апреле 2016 года подписывают новое соглашение, по которому сроки переносятся на декабрь, при этом компания может потребовать погашения деньгами. Судя по всему одумались, теперь это займ, по которому должны платиться проценты в доход государству. Но разве бывает все так просто? Через некоторое время сумма долга была увеличена до 13 миллиардов тенге, а погашения по концу года так и не произвели, а уже в марте 2017 года, был подписан новый договор, в котором эти деньги становились кредитной линией под 5,5% годовых, со сроком погашения в конце 2017 года. Тогда же линия была расширена еще на 6 миллиардов тенге.

Еще большие чудеса случились в октябре, когда QAZAQ AIR задним числом подписывает соглашение с «Самру-Казына», о том, что кредит выдан под гораздо более низкий процент - 0,01% годовых. В декабре продляет кредитный договор еще на год. При чем, судя по отчетности, средств на погашение взятых обязательств не будет и в этом году и 19 миллиардов так и будут болтаться бесплатной помощью неизвестно сколько. Но и это еще не все, аккурат под рождество, компания сделала себе новый подарок, взяла еще почти 3 миллиарда тенге в долг, чтобы осуществить предоплату за два новых Q400 Bombardier. При таких процентах и такой инфляции нужно занимать столько, сколько можешь, тут и дураку ясно.

Теперь вишенка на торте. Всем известно, что деньги просто так не дают и на рынке их стоимость почти 14% годовых. Исходя из подписанных договоров, дисконт по кредиту составил почти 5 миллиардов тенге, и это те самые деньги, которые должен был получить «Самрук-Казына» в качестве вознаграждения за 2016-2017 годы, но не получил. Таким образом, Не ясно, что будет с 19 миллиардами, надежды на то, что они вернуться никакой, при этом, есть еще и косвенные потери, ведь займи эти деньги даже под 10%, Самрук в год получал бы чистыми, почти 2 миллиарда тенге прибыли.

QAZAQ AIR не стесняется тратить деньги. Традиционно высокий уровень операционных расходов, на уровне 11,2 миллиарда тенге в год. Есть позиции, которые привлекают особое внимание. Например рост вознаграждения старшего руководящего персонала, со 164 миллионов в 2016 году до 209 миллионов в 2017 году, и это при таких то показателях.

Таким образом, компания QAZAQ AIR очередной раз продемонстрировала свою нежизнеспособность. Общие потери, складывая сумму задолженности и недополученной прибыли можно оценить более чем в 21 миллиард тенге. Ведь нет сомнений, что авиаперевозчик не сможет отработать этот долг, как минимум в ближайшие 10 лет из операционной деятельности. При этом, получив кредит на покупку новых самолетов, которые должны были уже летать весь 2018 год, компания так и не начала их использование и причина этому не известна, таким образом, эти самые три миллиарда, пока просто заморожены.

Вполне логично поставить вопрос перед «Самрук-Казына»: «Сколько еще нужно потратить денег, чтобы понять, что проект уже не сможет себя окупить никогда»? Есть только один вариант развития событий, который может вернуть 20 миллиардов потраченные в никуда – продать авиакомпанию китайцам, только они могут заплатить такие деньги только ради того, чтобы получить доступ на рынок.

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