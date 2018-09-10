Джаксыбеков освобожден от должности указом Назарбаева

Глава администрации президента достиг пенсионного возраста.

10 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков освобожден от должности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста, говорится на сайте.

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