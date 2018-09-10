Джаксыбеков освобожден от должности указом Назарбаева
Глава администрации президента достиг пенсионного возраста.
Фото : Zakon.kz10 сентября 2018, 18:14
10 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков освобожден от должности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста, говорится на сайте.
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