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Джаксыбеков освобожден от должности указом Назарбаева

Глава администрации президента достиг пенсионного возраста.

Фото : Zakon.kz10 сентября 2018, 18:14

10 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков освобожден от должности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста, говорится на сайте.


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