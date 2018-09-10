Во Франции застрелили 19-летнего футболиста "Сент-Этьена"
Защитник покинул команду в конце прошлого сезона. До этого он находился в системе клуба в течение пяти лет.
Фото : © Соцсети10 сентября 2018, 19:48
Защитника резервного состава французского клуба "Сент-Этьен" Вильяма Гомиса застрелили в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Об этом пишет Лайф со ссылкой на газету Le Progres.
По информации издания, 19-летний футболист был убит в ночь на понедельник, 10 сентября. С ним также погиб 14-летний подросток. На месте трагедии полиция обнаружила 24 гильзы патронов от автомата Калашникова.
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