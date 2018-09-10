Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Во Франции застрелили 19-летнего футболиста "Сент-Этьена"

Защитник покинул команду в конце прошлого сезона. До этого он находился в системе клуба в течение пяти лет.

Фото : © Соцсети10 сентября 2018, 19:48

Защитника резервного состава французского клуба "Сент-Этьен" Вильяма Гомиса застрелили в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Об этом пишет Лайф со ссылкой на газету Le Progres.

По информации издания, 19-летний футболист был убит в ночь на понедельник, 10 сентября. С ним также погиб 14-летний подросток. На месте трагедии полиция обнаружила 24 гильзы патронов от автомата Калашникова.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты