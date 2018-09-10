Памяти Дениса Тена посвятят соревнования в Гренобле

Соревнования пройдут 22-25 ноября.

Федерация фигурного катания Франции официально уведомила коллег из Казахстана о том, что шестой, заключительный этап гран-при по фигурному катанию будет посвящен памяти казахстанского фигуриста Дениса Тен, передаёт корреспондент Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной Федерации конькобежцев РК.

"Исполнительный совет FFSG (французская федерация) планирует во время соревнований отдать дань памяти заслуженному фигуристу Денису Тен. Денис часто катался во Франции, в том числе в прошлом году, и был очень популярен. Публика любила его за удивительную доброту и открытость", - говорится в официальном письме FFSG в адрес НФК РК.

Гран-при пройдет 22-25 ноября в Гренобле.

"В этот ужасный момент мы разделяем вашу боль и боль его семьи. Мы хотим посвятить соревнования памяти Дениса, чтобы уверить: его никогда не забудут во французском конькобежном сообществе", - отметили в FFSG.

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