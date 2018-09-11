Морской порт Актау утратил статус международного

Название порта с новым статусом поручили внести в перечень объектов отраслей экономики.

Правительство Казахстана постановило переименовать Актауский международный морской торговый порт в Актауский морской торговый порт. Решение было принято 3 сентября, передает BNews.kz.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что лишение его международного статуса позволит снять ограничение на приватизацию порта. Это решение подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

В связи с изменением статуса порта, расположенного на полуострове, в некоторые решения правительства будут внесены изменения. Название порта с новым статусом поручили внести в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности.

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