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Морской порт Актау утратил статус международного

Название порта с новым статусом поручили внести в перечень объектов отраслей экономики.

Фото : bnews.kz11 сентября 2018, 06:55

Правительство Казахстана постановило переименовать Актауский международный морской торговый порт в Актауский морской торговый порт. Решение было принято 3 сентября, передает BNews.kz.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что лишение его международного статуса позволит снять ограничение на приватизацию порта. Это решение подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

В связи с изменением статуса порта, расположенного на полуострове, в некоторые решения правительства будут внесены изменения. Название порта с новым статусом поручили внести в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности.


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