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В Алматы насмерть сбили пешехода

Неизвестный мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте.

Фото : Misanec.ru11 сентября 2018, 08:43

Наезд со смертельным исходом произошел по проспекту Райымбека около рынка "Алтын Орда" в Алматы минувшей ночью, передает Sputnik Казахстан.

Со слов многочисленных очевидцев, автомашина Toyota Rav 4 двигалась по проспекту Райымбека в западном направлении, когда около рынка в неположенном месте начал перебегать дорогу мужчина.

Водитель не успел затормозить и сбил пешехода на полном ходу. После произошедшего Toyota остановилась, и тут в нее врезался неустановленный автомобиль, предположительно, Subaru, который скрылся с места ДТП.

Мужчина 40-45 лет от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Полиции предстоит установить личность погибшего, а также детали произошедшего.


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