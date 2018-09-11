Можно ли заработать на разнице курсов валют?

Разбираемся в преимуществах торговли на Форекс.

Стремительное развитие Интернета позволило людям зарабатывать быстро и просто. Такие возможности дает торговля на рынке Форекс или, по-другому, трейдинг. Для вас доступны различные валюты, курсы которых меняются в режиме реального времени.

Чтобы заработать, нужно купить те или иные валюты дешевле и продать дороже. Начать работу на Форекс очень просто - достаточно открыть торговый счет и выбрать платформу, через которую будет осуществляться трейдинг. Торговать можно с компьютеров, планшетов, смартфонов – для этого нужен лишь выход в Интернет. Еще один плюс – для начала торговли вам не нужно много денежных средств. Оцените свои силы и почувствуйте динамику рынка Форекс всего со $100. Хотя для достижения лучших результатов опытные трейдеры советуют начинать свою торговлю от $1 000.

Альпари – крупнейший форекс-брокер в России и странах СНГ – предлагает вам более 70 самых современных и удобных инструментов для торговли. Отличительная особенность работы на Форекс – возможность использовать кредитное плечо. Благодаря этому инструменту вы можете многократно увеличить вложенные в торговлю средства, а значит повысить сумму потенциального заработка. В зависимости от его размера (Альпари дает кредитные плечи вплоть до 1:1000) вы сможете приобрести более крупную сумму иностранной валюты. Все эти инструменты позволят вам получать дополнительный доход и стать свободнее в финансовом плане. Начните использовать все преимущества торговли на Форекс уже сегодня, а брокер №1 Альпари предоставит вам самые выгодные условия сотрудничества.

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