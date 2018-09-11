Перуашев предложил сохранять старые трассы для бесплатного проезда сельчан

Акжол вступился за предпринимателей придорожного сервиса, теряющих бизнес из-за обхода населённых пунктов новыми автострадами.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев предложил министерству инвестиций сохранять бесплатные дороги для сельских жителей и строить новые автострады рядом, сообщает Zakon.kz.

"Мы строим дороги в обход десятков населенных пунктов. Да, защищаем людей, от проносящихся автомобилей. Но давайте учитывать, что в этих населенных пунктах многие семьи жили благодаря этим дорогам. Содержали СТО, АЗС, кафешки, продавали фрукты. Сейчас мы все дороги выводим за рамки населенных пунктов. Все эти объекты малого бизнеса теряют посетителей, разоряются. А другой работы в этих сёлах просто нет", - вступился за сельчан депутат.

По его словам, участки вдоль новых трасс продаются с аукциона, однако выигрывают их, как правило, крупные компании, а не мелкие предприниматели из местных населенных пунктов. Попросил Перуашев и сделать проезд по новым дорогам для сельчан бесплатным.

"Разве было трудно оставить старую дорогу, люди ездили бы по ней худо-бедно. Уж чего-чего, а простора же у нас хватает! Ну проложите новую скоростную трассу левее или правее, зачем надо было сносить старую? Можно же было ее сохранить и оставить бесплатной", - добавил он.

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