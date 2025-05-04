Новый цифровой сервис для предпринимателей запустили в Казахстане

В Казахстане запустили новый цифровой сервис для бизнеса – единый личный кабинет предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК.

"Сегодня предприниматели взаимодействуют с множеством информационных систем Министерства финансов РК, таких как: ЭСФ, ЕПЗ, Кеден, ДФО, E-Qazyna-реестр, ИСНА, Qoldau. Каждая из них предоставляет узкоспециализированные услуги. Однако не все знают о существовании этих систем и их возможностях", – отметили в Минфине.

Проект "Единый личный кабинет предпринимателя" (ЕЛКП), как отмечают в министерстве, призван объединить все эти системы в единую, удобную платформу.

"Предприниматели получают централизованный доступ ко всем основным государственным и квазигосударственным платформам, что значительно упрощает процессы и сокращает временные затраты", – пояснили в министерстве.

Отмечается, что сервис охватывает весь цикл деловой активности: от регистрации предпринимателя до получения налоговых льгот и участия в закупках.

С помощью кабинета можно подавать налоговую отчетность, обращаться за возвратом переплаты, уточнять платежи, менять налоговый режим и отслеживать расчеты с бюджетом. Все в электронном формате и без визита в государственные органы.

Дизайн платформы подбирали таким образом, чтобы он был интуитивно понятен пользователям.

В Минфине отметили, что в планах – внедрить мобильное приложение, которое сохранит весь функционал веб-версии. Оно будет доступно для загрузки в App Store и Play Market, что обеспечит круглосуточный доступ к сервису из любой точки страны.

Ранее казахстанских бизнесменов предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты предлагают услуги, обещая увеличить приток клиентов.