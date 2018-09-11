Хабиб назвал Тимати чертом

Скандал между рэпером и дагестанским спортсменом продолжает набирать обороты.

9 сентября концерт Егора Крида в Дагестане, представляющего Black Star, было решено отменить из-за многочисленных угроз в адрес музыканта. На своей странице в Instagram Хабиб Нурмагомедов прокомментировал данное событие, написав «невелика потеря», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Instagram.

В ответ Тимати сделал видеообращение, где завил:

«Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо».

Сегодня боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram дал свой ответ на эти слова.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на свое мнение - это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответы МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят», – написал он.

9 сентября концерт Егора Крида в Дагестане, представляющего Black Star, было решено отменить. Причиной стали многочисленные угрозы в адрес музыканта. Нурмагомедов также прокомментировал данное событие. «Невелика потеря», — написал боец в «сториз» в Instagram.

15 августа Нурмагомедов раскритиковал поведение дагестанцев на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai, прошедшего в Махачкале в июне. По мнению спортсмена, публика вела себя не так, как завещали «праведные предшественники».

Нурмагомедов — чемпион в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 6 октября в рамках турнира UFC 229 россиянину предстоит первая защита титула. Ему будет противостоять ирландский боец Конор Макгрегор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!