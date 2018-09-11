В Алматы пассажирский автобус вылетел с дороги и устроил погром
О пострадавших не сообщается.
Фото : zakon.kz11 сентября 2018, 10:47
В Алматы утром 11 сентября в ДТП попал пассажирский автобус, передает корреспондент Zakon.kz.
По предварительной информации, авария произошла около 7 часов утра, в мкр Айгерим, по ул.Школьная. Автобус на высокой скорости ехал в северном направлении, и якобы перед ним с ул.Ашимова выехал грузовик, стал поворачивать вверх по Школьной. Чтобы не столкнуться, водитель автобуса нажал на тормоз, и вывернул вправо, заехав на тротуар, снеся столб, трубы, ворота.
О пострадавших в этой аварии не сообщается. На месте работают коммунальные службы - электрики, газовщики, телефонисты.
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