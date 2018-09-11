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Более тысячи останков жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке все еще не идентифицированы

Всего в результате теракта 11 сентября 2001 года погибли 2977 человек, а идентифицированы были лишь останки 1642 погибших.

Фото : globallookpress.com11 сентября 2018, 11:09

По-прежнему остаются не идентифицированными останки 1111 из 2753 жертв терактов, случившихся 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, сообщает tvzvezda.ru.

Как уточняет агентство Reuters, за последние пять лет эксперты смогли установить личности лишь пяти жертв, таким образом опознав 1642 погибших.

По словам Дайаны Хорнинг, сын которой оказался в одном из зданий в момент, когда самолет врезался в башню, существует много материалов, которые теоретически можно было бы применить для продолжения расследования, «если бы власти города не обращались так бесцеремонно» с родственниками жертв страшной трагедии.

Тогда в результате теракта 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских авиалайнера в США. Два самолета они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолет был нацелен на здание Пентагона, а четвертый – в сторону американской столицы. Всего в результате теракта погибли 2977 человек.


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