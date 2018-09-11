В Каире принято решение сменить название университета «Нур-Мубарак» в Алматы

Ректоры вуза будут назначаться в порядке очередности из представителей Казахстана и Египта.

Новое наименование учебного заведения – «Казахско-египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», сообщает Zakon.kz.

Такое решение принято на 7-ом заседании Попечительского совета университета «Нур-Мубарак», который состоялся 8 сентября 2018 года в городе Каире.



В рамках своей рабочей поездки в Арабскую Республику Египет министр общественного развития Республики Казахстан Дархан Калетаев принял участие в работе Попечительского совета университета «Нур-Мубарак», а также провел ряд двусторонних встреч с представителями государственных органов и духовными лидерами этой страны.

В состав казахстанской делегации также вошли Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Серикбай кажы Ораз, директор научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религии Айнур Абдирасилкызы и другие.

Выступая на открытии заседания Попечительского совета, Дархан Калетаев отметил, что за прошедшие годы университет «Нур-Мубарак» сыграл большую роль в подготовке религиозных кадров. При этом важны дальнейшие шаги по усовершенствованию его деятельности. Имеются планы вывести его на лидирующие позиции среди теологических учебных заведений Центральной Азии, а в перспективе довести его учебные программы до уровня передовых и престижных теологических университетов Ближнего Востока.

На заседании решением Попечительского совета египетский доктор, профессор Мухаммед Шаххат аль-Гинди назначен новым ректором университета «Нур-Мубарак». Проректором с казахстанской стороны назначен доктор исламоведения Кайрат Курманбай.

Также рассмотрен вопрос о передаче учебного корпуса университета «Нур-Мубарак» Республике Казахстан. В связи с этим, Казахстаном выдвинута инициатива о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Республики Казахстан и Арабской Республики Египет об университете «Нур-Мубарак» от 2001 года.

Достигнута договоренность об изменении нынешнего наименования вуза на «Казахско-египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак». Предусмотрена сменяемость ректоров университета в порядке очередности из представителей Казахстана и Египта.

Эти поправки внесены в Устав университета. Соответствующий протокол подписали министр общественного развития Республики Казахстан Дархан Калетаев и министр Вакуфов Арабской Республики Египет Мухаммад Мухтар Жума.

Проведение следующего заседания Попечительского совета университета «Нур-Мубарак» планируется в Казахстане в августе 2020 года.

В рамках рабочей поездки Дархана Калетаева проведены двусторонние встречи с министром иностранных дел АРЕ Самехом Шукри, министром по делам древностей АРЕ Халедом Аль-Анани, Верховным имамом – шейхом Аль-Азхара Ахмадом Ат-Tайебом, Патриархом Александрийским Тавадросом II, министром по делам молодежи и спорта АРЕ Ашрафом Субхи по обсуждению перспектив расширения дальнейшего сотрудничества, участия официальных лиц Египта в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 10-11 октября 2018 года в Астане.

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