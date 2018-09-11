Дефицита ГСМ в Казахстане не наблюдается

Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна.

На заседании правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о текущей ситуации на отечественном рынке нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Экспорт нефти за январь-август этого года составил 48,4 млн тонн нефти, по сравнению с январем-августом 2017 года рост составил 5,2 млн тонн. Объем переработки нефти составил 10,43 млн тонн нефти, показав рост на 4% к январю-августу 2017 года. Объем производства нефтепродуктов на трех нефтеперерабатывающих заводах составил 7,3 млн тонн, показав рост к аналогичному периоду 2017 года на 2,8%», - сказал он.

В целом, по его словам, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна.

«И дефицита на ГСМ не наблюдается. По состоянию на 10 сентября количество остатков горюче-смазочных материалов на нефтебазах достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка по бензину. Дизельного топлива достаточно на 18 дней, в соответствии с запросом Минсельхоза со стороны Минэнерго выполнены требуемые объемы», - уточнил он.

Также объемы по добыче газа освоены и рост составил 5,9%.

«Экспорт газа составил 14,3 млрд кубических метров, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,7%. Произведено 2 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что на 4,3% выше прошлого года. Производство нефтяного битума составило 590,5 тысяч тонн, выработка электроэнергии составила 71 млрд квт/ч на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», - проинформировал глава МНЭ РК.

В то же время, по его данным, объем добычи угля составил 69,8 млн тонн, показав рост на 5%.

«Объем добычи урана за 7 месяцев 2018 года составил порядка 12,5 тысяч тонн. Снижение данного показателя обусловлено устойчивой низкой ценой на мировом рынке урана. Топливно-энергетическая отрасль продолжает динамичное развитие, достижение показателей на постоянном контроле, четвертый квартал будет работа продолжена», - заключил К. Бозумбаев.

Ксения Давыдова, Астана

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