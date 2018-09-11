В Казахстане автоматизируют прием учителей на работу

Тоже касается и остального персонала школ. Таким образом в министерстве хотят избежать коррупционных рисков в сфере образования.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о планируемых и уже внедренных системах автоматизации в казахстанских школах. Одной из новых разработок ведомства стала электронная система по набору школьного персонала и учителей, которая пока функционирует лишь как пилотный проект в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как отметил вице-министр, сегодня в процессе приема учителей на работу есть коррупционные риски, а потому повсеместное внедрение системы является приоритетным направлением для МОН РК.

"По аттестации и приему на работу педагогов. Тут есть риск коррупции. В пилотном режиме внедряем автоматизацию по передаче документов для аттестации в городские, районные и областные отделы образования. По приему на работу. Очень много вопросов в южных регионах вызывает этот вопрос. В Шымкенте уже запустили проект по автоматизированному приему на работу. Хотим, чтобы автоматизация была даже по остальному персоналу. Мы хотим, чтобы прием на работу осуществлялся через определенную электронную систему. Делаем приоритет на этот вопрос", - сказал спикер в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции в организациях среднего образования.

Стало известно, что электронная система выдачи направлений в детские сады внедрена уже в 28 районах и пяти городах Казахстана. Остальные регионы пока внедряются. Также в МОН внедрили специальную систему блокчейн (выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию), которая позволяет контролировать любые изменения, которые вносит пользователь. Таким образом исключается факт вмешательства в электронные очереди.

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