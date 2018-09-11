Отказ от сбора денег для школьных нужд будет прописан в Кодексе родителя

Также проектным офисом совместно с Управлением образования Астаны разработан документ по повышению персональной ответственности руководителей образовательных учреждений.

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции11 сентября прошло расширенное совещание по вопросам в сфере образования, передает Zakon.kz.

На совещании рассматривались проблемные вопросы в системе образования, связанные с незаконными поборами в школах республики, в том числе результаты деятельности проекта «Астана – адалдық алаңы» в данном направлении.

Проектным офисом «Астана – адалдық алаңы», который преследует цель по искоренению бытовой коррупции, а также созданиюкомфортных условий пребывания для граждан в государственных учреждениях столицы проведена модернизация школы-лицей №54.

По итогам проведенного внутреннего аудита финансовой деятельности школы экономия бюджетных средств составила 60 млн тенге, из них 10 млн направлены на надбавки сотрудникам, 50 млн – на укрепление материально-технической базы.

Открыты 5 кабинетов по новым стандартам: многофункциональный кабинет «GardenHub», коворкинг площадка, новый учительский кабинет, зона рекреации для обучающихся, кабинет «Intellectum» и лаборатория «STEM».

Руководитель столичного Управления образования Ануар Жангозин сообщил, что Управлением совместно с проектным офисом «Астана – адалдық алаңы» в целях искоренения поборов в организациях образования города Астаны запущена акция #НЕТ_ПОБОРАМ. На сегодняшний день разработана инфографика для родителей, которая также направлена всем руководителям организаций образования.

«До конца недели данная инфографика будет вывешена на официальных интернет-ресурсах организаций, а также на видном месте при входе в учебное заведение. В этом году для школ был разработан, и сейчас будет внедряться Кодекс родителя, где также прописан пункт об отказе на сбор денежных средств», - доложил Жангозин.

Также проектным офисом совместно с Управлением образования Астаны разработан документ по повышению персональной ответственности руководителей образовательных учреждений.

Новый документ подразумевает определение ответственности первых руководителей за соблюдение принципов законности, открытости, доступности и гласности профессиональной деятельности. Определена персональная ответственность за подчиненных, уличенных в противозаконных деяниях. Установлен строгий запрет на организацию любых сборов денежных средств с учеников и родителей Документ обязывает усиление ответственности за рациональную, прозрачную и законную реализацию финансовых средств, выделяемых из бюджета и прочее.

Напомним, граждане могут обратиться к председателю АДГСПК с жалобами и предложениями на его личную страницу в Фейсбуке, личный блог (интернет-портал «Открытый диалог») и электронную почту alik.shpekbayev@gmail.com.

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