Казахстанские серверы чаще всего подвергаются атаке хакеров из Китая и США

В этом году произошло более 300 взломов интернет-ресурсов.

В Казахстане большинство хакерских атак происходит из зарубежных стран, в частности, из Китая и США. Об этом в ходе пресс-конференции в Алматы сообщил замдиректора Национального координационного центра информационной безопасности Жанат Жакупов, передает корреспондент BNews.kz.

"В основном угрозы приходят к нам из вне. Заражение чаще всего происходит с помощью зарубежных серверов. Если кратко, мы особо не отличаемся от мировых тенденций. Атаки в основном идут из Китая, США. То есть развитые в сфере информатизации страны также страдают хакерскими атаками. Их рабочие станции подвергаются взлому, идет заражение, эти зараженные сервера используются для атак и на территории Казахстана. Активно IT развивается в Индии, что тоже за собой влечет угрозу информационной безопасности. Во избежание хакерских атак нами подписан 21 меморандум с зарубежными странами", - уточнил Жакупов.

Касательно казахстанских хакеров, которые тоже активны в работе, в этом году произошло более 300 взломов интернет-ресурсов, связанных с вредоносным программным обеспечением на компьютерных и сотовых площадках.

"По госорганизациям мы ведем статистику, у них тоже происходит большое количество атак, мониторинг позволяет выявлять и блокировать эти атаки. Были случаи, когда взламывали сервера юристов, адвокатов, бухгалтеров. Это достаточно интересный ход атаки, потому что проще их файлы реализовать на определённую группу людей. То есть будет направляться фишинговое письмо, либо размещение ссылки, а это самый легкий способ. Специалисты гуманитарных наук легче всего подвергаются воздействию социальной инженерии", - сказал замдиректора центра.

Он отметил, что в настоящее время очень много казахстанский компаний занимаются средствами защиты и мониторинга хакерских атак.

"На след злоумышленников выйти возможно. Такие расследования проводят МВД либо КНБ. Есть факты и мы принимали участие, как эксперты в расследовании. Это было связано с банковским сектором, в краже денежных средств с использованием вредоносных программ", - добавил спикер.

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