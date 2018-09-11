Будут ли в Казахстане вводить штрафы за неуплату налогов

Как пояснили в ДГД, введение административной ответственности за неуплату налога на имущество и транспорт, законом не предусмотрено.

В мессенджерах распространяется информация о якобы штрафных санкциях за несвоевременную уплату налогов физическими лицами. В комитете госдоходов пояснили, что информация недостоверная, сообщает Sputnik.kz.

В ведомстве отметили, что не предусматривается административная ответственность физических лиц за несвоевременную уплату налога на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства. Однако начисления пени, увы, не избежать.

Сроки уплаты налога на имущество, земельного налога физлиц за этот год приходится на 1 октября 2019 года. В 2018 году необходимо оплатить вышеперечисленные налоги, начисленные за прошедший год.

Срок уплаты налога на транспорт за 2018 год истекает 31 декабря этого года.

Напомним, с 1 июля 2018 года банки обязаны отказать в открытии счета тому, кто имеет налоговую задолженность и долг по соцплатежам.

"Эта норма распространяется как на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и на физических лиц", — уточнили в ведомстве.

При этом в случае непогашения налоговой задолженности, превышающей 2 405 тенге (6,3 доллара по курсу Нацбанка), в течение 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, налоговый орган выносит приказ и направляет его судоисполнителю. Он принимает дальнейшие меры по взысканию долга.

В Астане должников по налогу на транспорт научились выявлять в потоке машин

Постановление о временном запрете на выезд из Казахстана выносится судоисполнителем при неисполнении должником требований, которые содержатся в исполнительном документе. Налоговая задолженность в этом случае должна превышать 20 МРП (48 100 тенге, или более 127 долларов).

Список должников, которые не могут выехать за границу из-за задолженностей, можно посмотреть на сайте министерства юстиции Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!