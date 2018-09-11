В Казахстане утверждены температурные графики работы тепловых сетей

Оценка готовности энергопредприятий к работе в осенне-зимний период будет завершена до 1 ноября.

При средней температуре наружного воздуха +8 градусов в течение 3-5 суток решением акимата будет организовано начало отопительного сезона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматами регионов утверждены температурные графики работы тепловых сетей. При средней температуре наружного воздуха +8 градусов в течение 3-5 суток решением местного исполнительного органа будет организовано начало отопительного сезона», - сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев в Службе центральных коммуникаций.

Как подчеркнул министр, зимний максимум электрической нагрузки планируется на уровне 14 800 мегаватт, что на 185 мегаватт больше уровня прошлого года.

«Максимум потребления электрической энергии прошлого отопительного сезона пришелся на 28 января текущего года и был на уровне 14 615 мегаватт, что является историческим максимумом в энергосистеме Казахстана», - сообщил он.

Также глава ведомства отметил, что мощность электростанций страны с учетом имеющихся ограничений в размере 18 700 мегаватт позволяет уверенно его покрыть с запасом в 4 тыс мегаватт.

«Системным оператором выданы задания на работу в следующем составе оборудования: Экибастузская ГРЭС-1 - в пяти-, шестиблочном режиме, с содержанием в постоянной готовности к работе резервных энергоблоков; Экибастузская ГРЭС-2 - в двухблочном режиме; Аксуйская ГРЭС - в шести-, семиблочном режиме; Жамбылская ГРЭС - в двухблочном режиме. Капшагайская и Мойнакская гидроэлектростанции в режиме регулирования, с нагрузкой до 180 и 300 мегаватт соответственно», - проинформировал спикер.

По словам Каната Бозумбаева, оценка готовности энергопредприятий к работе в осенне-зимний период с выдачей соответствующих паспортов готовности, проводимая Министерством энергетики и акиматами, будет завершена до 1 ноября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!