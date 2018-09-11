"Цеснабанк»" ответил на существующие вопросы

Акционеры проводят докапитализацию Банка за счет собственных средств в размере 40 млрд. тенге, это порядка 50% от собственного уставного капитала Банка.

Банк работает в стабильном режиме, выполняет пруденциальные нормативы и иные требования регулятора, а также в полном объеме осуществляет исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям клиентов.

С 2013 года профинансированы проекты на сумму свыше 219 миллиардов тенге. Таким образом, он является флагманом среди банков второго уровня в реализации проектов Программы «Агробизнес 2020». Свыше 65% кредитования выданы именно ими.

Село сейчас в сложном положении, по этому для снижения долговой нагрузки и повышения финансовой устойчивости Банк и «КазАгро» готовят программу дополнительной поддержки, с увеличением сроков погашения кредитов, пересмотром процентной ставки и прочими инструментами поддержки. Работают и с «Фондом проблемных кредитов».

Насколько известно, акционеры проводят докапитализацию Банка за счет собственных средств в размере 40 млрд. тенге, это порядка 50% от собственного уставного капитала Банка.

Так же из источников близких к правительству стало известно, что Нацбанком разрабатывается пакет дополнительных мер для поддержки аграрного сектора. Там считают, что при создании новой модели роста, значение АПК возрастёт. Потенциально, это локомотив.

Понятно, что на фоне тренда на укрепление доллара, валютные рынки развивающихся стран находятся под давлением и если крестьяне имеют кредиты в долларах их нужно срочно перекладывать в тенге. Главное, чтобы не опоздали.

Паралельно готовятся меры по СНИЖЕНИЮ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК. Возможно, часть обязательств спишут, главное, чтобы это не было воспринято рынком, как сигнал к иждевенчеству.

Банк объявил, что является флагманом среди банков второго уровня в реализации проектов Программы «Агробизнес 2020» с долей участия порядка 70%. Это важно для понимания ситуации, так же важно отметить переход Джаксыбекова на пост председателя Совета директоров, это можно расценивать в таком случае, как политическую гарантию, что банк будет работать.

Денис Кривошеев

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