Пожарный в свой выходной спас двух людей в Шымкенте

Сотрудник даже не был на службе. Просто проходил мимо.

В минувшую среду старший пожарный пожарной части №1 города Шымкент, сержант гражданской защиты Жакибаев Абзал был в гостях у друзей. Поздно вечером, когда они выходили из дома, один из жильцов сообщил им о том, что в соседнем доме горит квартира и возможно в ней находятся люди, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Абзал попросил друзей незамедлительно вызвать пожарных, а сам, не дожидаясь прибытия расчётов, отправился к месту происшествия. Не заботясь о том, что при нем из спецэкипировки нет ничего, побежал спасать людей. Он поднялся на четвертый этаж и увидел, двери горевшей квартиры были заперты изнутри, из окна валил дым. Абзалу пришлось вскрыть дверь квартиры, в этом ему помогли соседи. А в это время пылающий огонь перенесся к двери, ведущей в коридор, и охватил пламенем квартиру.

Молодой пожарный, намочив свою одежду и накрывшись, зашел в дом, соседи хотели остановить его, но он сказал, что работает в этой сфере и ему приходиться сталкиваться с такой ситуаций каждый день. Несмотря на густой и сильный дым, он вошел в горящую квартиру, нашел и вынес пожилую женщину из дымной пелены. Узнав, что внутри остался еще один человек, пожарному пришлось снова войти вовнутрь горящих помещений и разыскивать второго человека, которого он тоже вывел наружу. К счастью, им обоим удалось избежать травм. Так умелыми действиями Абзал Жакибаев смог спасти жизнь двух людей.

Вскоре на место проишествия подоспели спецмашины с пожарными. И приступили ктушению пожара. В результате оперативной работы пожарных пожар был потушен в течении 20 минут. Абзал, у которого в тот день был выходной, и здесь помогал своим коллегам.

Очень отрадно, что еще несколько человеческих жизни были спасены нашими доблестным пожарным, а ведь не успей он вовремя, все могло бы быть по-другому. Через несколько дней в Департамент по чрезвычайным сетуациям города Шымкент от спасенных людей поступило благодарственное письмо.

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