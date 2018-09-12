Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В работе Viber произошел сбой по всему миру

У 30%пользователей в Viber не отправляются сообщения, еще у 17% не отображается их статус.

Фото : 3DNews12 сентября 2018, 00:56

Проблемы в работе мессенджера Viber наблюдаются у пользователей по всему миру во вторник, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС.

Сбой произошел около 20:00 по времени Астаны. Чаще других с проблемами в работе мессенджера сталкиваются пользователи из России, Белоруссии, Украины, Польши, Непала и ОАЭ. О сбоях также сообщают жители Франции, Германии, Венгрии, Италии, Великобритании, США и других стран.

Сообщившие о проблемах пользователи отмечают отсутствие соединения с мессенджером (52%), у 30% в Viber не отправляются сообщения, еще у 17% не отображается их статус.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты