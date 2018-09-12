Пешеходу оторвало ноги в результате жуткого ДТП в Алматы

Погибший "пролетел" автомобиль насквозь.

Трагедия произошла на проспекте Рыскулова, восточнее улицы Кудерина, сообщает корреспондент zakon.kz.

Со слов очевидцев, молодой человек, находившейся, судя по всему, в нетрезвом состоянии, стал выносить на дорогу различный мусор, в том числе бетонные блоки. Вырвал урну с остановки и также потащил на проезжую часть. Выглядело так, словно он хотел остановить движение на дороге. Или привлечь внимание таксистов.

Водитель автомобиля BMW 5, на высокой скорости двигавшегося по дороге, слишком поздно его заметил и не успел затормозить.

Удар был такой силы, что погибший буквально «влетел» в лобовое стекло. Пролетев машину навылет, остался лежать на багажнике. При этом, ему оторвало обе ноги.

Водитель BMW смог остановится, лишь проехав около 100 метров.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты. Личность погибшего устанавливается.

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