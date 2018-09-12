В Алматы оштрафованы АЗС за завышенные цены на бензин

Штраф составил 260 млн тенге.

4 компании, реализующие ГСМ в Алматы оштрафованы на 260 млн тенге. Все они продавали топливо по завышенным ценам, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Судебный вердикт по последнему расследованию объявлен недавно. Через автозаправочные станции Алматы в течение полугода реализовывали бензин и дизтопливо по завышенным ценам.

«Судами города Алматы наложен штраф по ранее проведенному расследованию, которое завершилось в конце прошлого года и наложен штраф в размере 260 млн тенге. Также хочу сказать, что антимонопольным комитетом проводится расследование. К примеру, с 2017 года по текущий день проведено в общей сложности 24 расследования, внесено 39 уведомлений о нарушениях законодательств в области защиты конкуренции и наложен штраф в общей сложности порядка 620 миллионов тенге», - говорит руководитель отдела департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Алматы Тимур Каленов.

Если по карманам алматинских автолюбителей били незаконно завышенные цены на бензин, то на карманы аграриев до сих пор влияют цены на дизельное топливо.

Сейчас его цена колеблется от 189 до 191 тенге за литр. Подорожание началось с июня, когда вступило в силу Постановление правительства о повышении ставки акциза. Его действие продлится до 31 октября и вот тогда, эксперты надеются, можно будет ожидать снижения цен. Вместе с тем, в это время закончится и уборочная страда, а значит снизится спрос.

«Снижения следует ожидать в ноябре, когда правительство снизит акциз на дизельное топливо, поднятое в июне этого года в 17 раз, к исходному состоянию. А исходное состояние было 540 тенге за тонну, сейчас 9 тысяч с лишним тенге тонна стоит. Это решение было принято в целях борьбы с диспаритетом цен между рынком Казахстана и России», - объясняет аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов.

Дизтопливо сегодня на порядок выше цены АИ-92. С 26 августа в Казахстане действует трехмесячный запрет на ввоз бензина из России. Однако аналитики не уверены, что цены на самый ходовой бензин вновь не поднимутся.

«Сейчас у нас идет затоваривание бензином АИ-92. Как мы видим в начале года он стоил 161 тенге, сейчас стоит 156-157 тенге. Но это я думаю временные меры потому что анализ, проведенный в том же самом министерстве энергетики, показал, что в 2021-23 годах у нас снова возникнет дефицит бензина и дизельного топлива, поэтому как раз стоит вопрос о строительстве четвертого НПЗ», - говорит Сергей Смирнов.

Власти отказались от регулирования цен на топливном рынке. Но антимонопольщики обещают проводить тщательный анализ. И тех, кто необоснованно устанавливает цены, будут наказывать рублём.

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