Лободу подозревают в лесбийской связи с дочерью азербайджанского миллионера

Это не первый скандал с гомосексуальным душком, который спровоцировала Лобода.

Недавно в свет вышел последний клип Светланы Лободы на песню «SuperSTAR», в одном из кадров которого она целуется с девушкой, пишет 1news.az.

Однако это не первый скандал с гомосексуальным душком, который спровоцировала Лобода. У себя на родине в Украине певицу неоднократно уличали в романе с представительницами своего пола. В последнее же время на всех светских мероприятиях она появляется в сопровождении своего продюсера – Нателлы Крапивиной-Алиевой, которая является также ее близкой подругой.

Отметим, что Нателла – дочь одного из богатейших людей Украины - строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева, владельца торговых центров «Мандарин Плаза», Ocean Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall, самого высокого небоскреба на Украине – бизнес-центра «Парус» и самого козырного жилого дома – ЖК Diamond Hill.

Помимо продюссирования Лободы, девушка является создательницей телевизионного проекта «Орел и решка». С недавних пор продюсера и певицу стали подозревать в лесбийской связи. Поговаривают даже, что Нателла ради Лободы собирается сменить пол. А после рождения у Лободы второй дочки и последующих неоднозначных высказываний девушек на эту тему, подозрения общественности только закрепились.

«Около трех лет назад мы познакомились с Нателлой и начали дружить. Потом у нас родилась девочка, мое сокровище большое, и я поняла, что ближе человека, чем Нателла, у меня нет. Я ей очень доверяю и хочу, чтобы она была крестной матерью моего ребенка. В связи с этим событием мы сроднились еще больше», - сказала Лобода украинским СМИ.

«Я была во время родов со Светланой в клинике Лос-Анджелеса, прилетев буквально за два дня до этого. Все случилось быстро, легко и как-то слаженно, - сказала Нателла украинским СМИ. – Просто гуляли по больнице, пили чай, общались, пришел врач и сказал: пора. Мы через 20 минут зашли - и уже малышку омывали. Настоящее чудо! Я очень хочу еще детишек!

Конечно, я бы давно могла это сделать - сейчас многие рожают с помощью искусственного оплодотворения. И я не вижу причин, почему женщина, у которой нет мужчины, не может иметь ребенка, если она этого хочет.

Например, я родила ребенка в любви, браке, у меня было все просто замечательно в семье. Но сегодня мы с моим мужем, по сути, чужие люди. И то, что у нас есть дочь София, никак не влияет на наши с ним отношения. Допускаю, что могу встретить человека, с которым, возможно, не создам полноценную семью, но если, глядя на него, я буду понимать, что от этого мужчины можно родить ребенка, и почувствую, что он тоже этого хочет, то все будет!

А замуж я не стремлюсь. Я там была и скажу честно: ничего особенного».

Отметим, что Нателла была замужем за Дмитрием Крапивиным – сыном партнера своего отца по «Мандарин Плаза» Владимира Крапивина. После развода девушка оставила себе звучную фамилию.

Отметим также, что некоторые российские СМИ распространили информацию, будто Светлана родила от лидера немецкой группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, с которым она в июле прошлого года тусовалась на фестивале «Жара» в Баку. Но ушлые поклонники подсчитали: с момента их общения до рождения ребенка прошло более 10 месяцев. И выдвинули другую версию насчет отцовства ребенка Лободы.

- Люди, вы ку-ку? Какой «Раммштайн»! – написала одна из пользовательниц Instagram. – Света вообще-то уже давно живет с девушкой Нателлой, ее продюсером. И, по всей видимости, она просто сделала ЭКО, чтобы был совместный ребенок. А весь этот бред с «Раммштайном» - показуха для зрителей и всяких бабок.

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