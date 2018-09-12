В Казахстане стартовал проект по продвижению казахоязычных СМИ и «Цифрового Казахстана»

Внедрять инновации в регионах намного легче - Оспанов.

В Казахстане стартовал проект «QDigitalInform». Его цель – продвижение казахоязычных СМИ и популяризации «Цифровой Казахстан» в 7 регионах Казахстана с охватом более 200 участников, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня у нас семинар по программе «Цифровой Казахстан», электронному документообороту, блокчейну. Очень много информации, которую сейчас нужно всем показывать, раскрывать народу. Допустим, нужно понимать суть того же электронного документооборота. Почему мы выбрали и регионы? Потому что нужно объяснять, показывать программу «Цифровой Казахстан» в рамках Послания главы государства и информировать народ, как получить те или иные услуги, не выходя из дома», - рассказал генеральный директор частного фонда «Фонд коммуникативной инициативы и стратегии» Айбек Казыгулов.

Для продвижения казахоязычных СМИ, организаторы собирают информацию через проект «Цифровой Казахстан», пишут статьи и публикуют их на различных интернет порталах.

«QDigitalInform» – продвижение казахоязычных СМИ по популяризации программы «Цифровой Казахстан». Сегодня большинство материалов выходят на русском языке, вы сами понимаете, что IT-технологии, материалы в первую очередь идут на английском, русском и потом казахском языках. Думаю, что такие мероприятия, направленные на повышение IT-специалистов, восприятия и понимания всех государственных программ должно быть конечно на казахском языке», - сказал председатель правления «Правительство для граждан».

Оспанов также добавил, что внедрять инновации в регионах намного легче. В пример привел опыт Эстонии.

«По электронным вещам в регионах внедрять легче, потому что в регионах, действительно, пройти обучение и вникнуть в процесс легче. Тем более, любая новинка, любое новшество активно внедряется в малом количестве. Мы говорим об опыте Эстонии. Это одна из лидеров в развитии электронного правительства. Любая новинка, которая там внедряется, воспринимается людьми очень быстро», - сообщил он.

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