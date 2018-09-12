40 % от общего рынка лекарственных средств приходится на бесплатную медпомощь

Система бесплатного и льготного лекарственного обеспечения функционирует в стране с 2005 года.

Лекарственные средства для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составили 40 % от общего рынка лекарственных средств. Об этом сообщает Служба центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Как отмечается на сайте, общий рынок лекарственных средств в суммарном значении в 2017 году составил 458,6 млрд. тенге, из них 181,2 млрд. тенге или 40 % приходится на закуп лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых из средств республиканского и местных бюджетов.

Он отметил, что система бесплатного и льготного лекарственного обеспечения функционирует в Республике Казахстан с 2005 года в рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения на 2005 – 2010 годы. Финансирование осуществлялось за счет средств республиканского бюджета (ЦТТ) и местных бюджетов.

Лекарственное обеспечение по Перечню осуществляется по 49 нозологиям более 400 наименованиями лекарственных средств.

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