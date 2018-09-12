Чем грозит неуплата налогов для казахстанцев
При образовании задолженности невозможно будет открыть счет в банке, имущество арестуют и запретят выезд за границу.
Фото : tobolinfo.kz12 сентября 2018, 14:37
Департамент государственных доходов по Алматы напоминает о необходимости уплаты налогов на транспорт, землю и имущество физических лиц, передает Zakon.kz.
«Сроки уплаты налогов на транспорт – до конца года, землю и имущество – до конца сентября», - сообщили в департаменте.
При этом в ведомстве напомнили, что при образовании задолженности невозможно будет открыть счет в банке, имущество арестуют и запретят выезд за границу, а транспорт водворят на штрафстоянку.
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