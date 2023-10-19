Арестовали счет за неуплату налогов и соцплатежей: что нужно знать
Так, Налоговый кодекс предусматривает арест банковских счетов налоговыми органами по задолженности по налогам более 6 МРП (20 700 тенге в 2023году). Это означает, что счета по долгам менее 6 МРП не арестовываются.
"Однако по социальным платежам арест банковских счетов производится по задолженности свыше 1 тенге. Поскольку это является задолженностью по работникам организации (поступления в их пенсионные фонды, фонды социального и медицинского страхования)", - отметили в КГД.
Сейчас для поддержки предпринимателей прорабатывается вопрос по внесению изменений в соответствующие законодательные акты в части увеличения порогового значения сумм налоговой задолженности и социальных платежей, по которым меры принудительного взыскания применятся не будут.
Вместе с тем для недопущения ареста банковских счетов за незначительные долги предлагается ограничение по счетам производить в пределах сумм задолженности. К примеру, при задолженности 100 тенге блокируется лишь 100 тенге.
Принятие данных поправок снимет вопрос блокировки всех денег на банковских счетах, считают в комитете.
Ранее в Комитете госдоходов составили портрет банкрота в РК.