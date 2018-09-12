В Минздраве прокомментировали продажу бесплатных лекарств в аптеках

Идет проверка.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о фактах, когда лекарственные препараты не доходили до адресата, передает zakon.kz.

Биртанов поделился информацией о том, в каких областях были подобные случаи и какие меры приняты.

"В большинстве регионов такие случаи были. Когда мы в январе по жалобам пошли проверять - то обнаружили, что по системе учета эти лекарства списаны, но продолжают оставаться в аптеках. Причем это были коммерческие аптеки, которые местными исполнительными органами на тендере привлекались для выдачи бесплатных лекарств. Практически во всех кроме одной области эти случаи были, мы все эти случаи передали в Генеральную прокуратуру", - отметил он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам министра, идет проверка в связи с чем это случилось.

"Был ли это умысел или техническая ошибка. Но это дальше в русле правоохранительных органов. Более подробной информации нет", - отметил Биртанов.

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