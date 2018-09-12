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Полицейских подозревают в избиении жителя Карагандинской области

Ведется расследование.

Фото : bnews.kz12 сентября 2018, 15:34

В Карагандинской области сельчанин обвинил в избиении двоих полицейских, сообщает корреспондент BNews.kz.

Житель поселка Молодежный Осакаровского района Карагандинской области обратился в полицию с заявлением на то, что был избит двоими мужчинами, предположительно сотрудниками правопорядка.

В департаменте рассказали, что случай имел место 8 сентября под утро. Местный житель направился в магазин, где произошел конфликт, в следствии чего он был избит двумя мужчинами. Пострадавший заявил, что хулиганы показали ему корочку и якобы предъявили, что являются полицейскими.

"Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Хулиганство". Материал из Осакаровского РОВД передан в управление собственной безопасности ДВД для дальнейшего расследования", - прокомментировал официальный представитель областного департамента Бакытжан Кудияров.


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