Стоимость страхования туристов будет зависеть от страны и продолжительности поездки

С 1 января 2019 года туроператор в сфере выездного туризма при реализации туристской путевки обязан выдать туристу через турагента страховой сертификат.

В Казахстане с 1 января вступает в действие закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», предусматривающий к переходу от обязательного страхования ответственности туроператора и турагента к страхованию самого туриста, выезжающего за рубеж, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«С 1 января 2019 года туроператор в сфере выездного туризма при реализации туристской путевки обязан выдать туристу через турагента страховой сертификат. В данном сертификате будут указаны контактные данные международных ассистанс компаний страховщика, организующих в круглосуточном режиме помощь по доступу к медицинским услугам за рубежом», - говорится в сообщении.

Как поясняется, на все время путешествия турист обеспечивается страховой защитой от социально значимых рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью: несчастный случай и оказание экстренной, неотложной помощи в случае внезапного острого заболевания, резкого ухудшения состояния здоровья, обострения хронических заболеваний.

При наступлении за рубежом страхового случая турист не несет расходы по оплате медицинских услуг, медицинской эвакуации/репатриации и других расходов. Эти расходы покрывает страховщик через международную ассистанс компанию, организующую помощь туристу.

Обязанность туриста заключается лишь в незамедлительном обращении при наступлении страхового случая в международную ассистанс компанию страховщика любым из доступных способов связи, указанных в страховом сертификате.

Стоимость обязательного страхования туриста для туроператора будет определятся в зависимости от страны и количества дней поездки, лимит ответственности страховщика также зависит от программы страхования и находится в диапазоне от 10 000 до 50 000 долларов США. Размеры страховой премии и страховой выплаты установлены на уровне законодательного акта.

Указанные условия страхования соответствуют требованиям стран, в которых необходима страховка при въезде. Это означает, что туристу не нужно заключать дополнительный договор страхования.

Обязательное страхование туриста распространяется только на организованный туризм. Туристам, которые самостоятельно планируют путешествия, настоятельно рекомендуется заключить договор страхования для лиц, выезжающих за рубеж, в добровольном порядке во избежания непредвиденных финансовых потерь во время поездки.

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