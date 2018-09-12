Как антикоррупционные "комиссары" ловят "помогаек" в госорганах

Сумма посреднических услуг варьируется от 70 до 120 тыс. тенге.

Первый антикоррупционный медиа-центр в начале года запустил проект "Антикоррупционный фронт". Теперь антикоррупционная культура и идеология формируется "омбудсменами", а коррупционные риски выявляются и устраняются "послами перемен" и "комиссарами". Данный формат антикоррупционной работы уже дает положительные результаты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов, для повышения значимости и активизации работы в рамках данного проекта в областях дали старт подпроекту AnticorrutionWeek. В настоящее время антикоррупционные недели проведены в Астане, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, ВКО и Южно-Казахстанской областях.

В рамках реализации проекта AnticorrutionWeek, "послы перемен" и "комиссары" методом "тайного покупателя" в местах оказания государственных услуг выявили "посредников", которые в открытую оказывали незаконные услуги.

В большинстве случаев народные помощники оказывают незаконные услуги по получению водительских прав, категорий на выбор гражданам, вопросы регистрации и получению медсправок иностранцами.

"По итогам антикоррупционных недель мы определяли зоны наиболее подверженные коррупции. Всего методом "Тайный покупатель выявлено 52 коррупционных риска. Комиссары установили сумму посреднических услуг, которые варьируется от 70 до 120 тыс. тенге. Стоить отметить, что нам удалось сократить уровень бытовой коррупции на 30-40%", - сообщил Байгулов.

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