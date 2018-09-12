Суд США обязал Аблязова дать показания

Беглый банкир должен явиться в суд в любой из трех стран.

Вслед за признанием вины Ильяса Храпунова суд в США вынес решение о допросе Мухтара Аблязова. Он должен дать показания по фактам хищения и отмывания средств «БТА-банка», передает Zakon.kz.

«БТА-банк» и акимат г.Алматы, действующие через своего консультанта, юридическую фирму «Boies Schiller Flexner LLP», получили два ордера окружного мирового судьи суда Южного округа г.Нью-Йорка Кэтрин Х. Паркер, обязывающие Аблязова предоставить «БТА-банку» и акимату г.Алматы документы, а также явиться в суд для дачи показаний во Франции, Соединенном Королевстве или США 20 сентября 2018 года.

После того, как судья Паркер издала первое распоряжение, Аблязов проигнорировал его. Однако судья приняла решение, что он больше не сможет избегать или откладывать дачу своих показаний. Аблязов, бывший глава «БТА-банка», обвиненный в крупных хищениях и заочно приговоренный в Казахстане к 20 годам заключения, до сих пор скрывается от правосудия. Его также приговорили к 22 месяцам заключения в Великобритании за неуважение к суду, после чего он бежал во Францию. Неподчинение суду может повлечь для него санкции или иные последствия, предусмотренные законами США.

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