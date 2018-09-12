Международные резервы Казахстана превысили $87,3 млрд

Данные представлены за 8 месяцев 2018 года.

Объем международных резервов Казахстана в августе 2018 года по сравнению с июлем уменьшился на 0,35 процента, с декабрем 2017 года - на 1,98 процента, составив 87,314 млрд долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Национального банка РК, объем валовых международных резервов Казахстана в августе уменьшился на 0,2 процента (с начала этого года - увеличился на 0,11 процента), до 30,779 млрд долларов, в том числе объем чистых международных резервов уменьшился на 0,21 процента (+0,16 процента), до 30,282 млрд долларов.

Объем активов Национального фонда РК составил 56,535 млрд долларов, уменьшившись на 0,43 процента (-3,08 процента). Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил 17,959 млрд долларов, продемонстрировав в предыдущем месяце снижение на 0,48 процента (с декабря прошлого года - на 1,58 процента). Объем активов в золоте увеличился на 0,19 процента (+2,58 процента), до 12,821 млрд долларов.

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