В Шымкенте скончалась трехлетняя девочка

Смерть наступила в городской инфекционной больнице.

В понедельник, 10 сентября, в Шымкентской городской инфекционной больнице скончалась девочка, которой через месяц должно было исполниться три года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения Шымкента.

Утром в воскресенье, 9 сентября, девочка 25.10.2015 г.р. поступила на «скорой» в инфекционку с жалобами на рвоту и боли в животе. Врач приемного покоя предложила госпитализацию, от которой бабушка малышки отказалась, но расписку отказа писать не стала. Спустя 3 часа скорую вызвали снова, и женщина вновь отказалась госпитализировать ребенка.

Еще через два часа родные привезли девочку в больницу сами, согласившись на госпитализацию. Предварительный диагноз при поступлении – пищевая токсикоинфекция. Ребенка рвало, она была слабой, вялой, без аппетита. Болезнь родные связывали с тем, что накануне девочка ела пиццу, суши и пила молочный коктейль в кафе. Мать малышки, которая ела с ней там же, уже была к тому моменту госпитализирована в инфекционку.

Спустя 4 часа после госпитализации, в 21.10, девочку перевели в реанимацию, ей стало хуже. В 22.30 сердце остановилось. За это время ей проводили интенсивную ИВЛ-терапию и гемодинамическую поддержку, реанимационные мероприятия не дали положительного эффекта.

Основной клинический диагноз - сепсис, септицемия, молниеносное течение, тяжелой степени тяжести. Кроме того, отмечены осложнения в виде отека головного мозга, септического шока, острой сердечно-легочной недостаточности, дыхательной недостаточности третьей степени, острой почечной недостаточности в стадии олигурии.

В той ситуации врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, драгоценное время было упущено. При отравлении и общей интоксикации в течение более 24 часов ребенок погибает.

Родственники забрали тело ребенка, отказавшись от проведения патологоанатомического вскрытия, и написали расписку о том, что у них нет претензий к медработникам.

Приказом управления здравоохранения города Шымкента совместно с департаментом по ЮКО Комитета общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан начато служебное расследование данного случая летального исхода в городской инфекционной больнице ребенка К. Результаты расследования будут сообщены дополнительно.

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