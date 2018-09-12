При взрыве на нефтебазе в Актобе пострадали три человека

ЧП произошло 10 сентября в обеденное время на нефтебазе "Синоил" .

В Актобе произошел взрыв ёмкости с бензином на нефтебазе, сообщает корреспондент BNews.kz.

Чрезвычайное происшествие произошло 10 сентября в обеденное время на нефтебазе "Синоил" в Актобе. Как сообщили в управлении по инспекции труда, одна из емкостей с бензином взорвалась. В результате взрыва трое рабочих, которые находились рядом на наливной площадке, получили тяжелые ожоги. В данное время они находятся в реанимации. Состояние пострадавших остается тяжелым. По факту ЧП начато расследование.

"Создана специальная комиссия, которая проводит расследование на месте происшествия. Она выясняет причины взрыва", - сообщил руководитель отдела безопасности и охраны труда управления по инспекции труда Жолмурат Жубаназаров.

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