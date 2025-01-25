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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Жезказгане

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 12:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Три автоцистерны загорелись на территории нефтебазы в Жезказгане 25 января 2025 года. Пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, после возгорания произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего обрушился ангар. Четверо сотрудников нефтебазы госпитализированы.

"Первые подразделения МЧС в считаные минуты прибыли на место происшествия и в защитных теплоотражательных костюмах принялись тушить возгорание. Следом прибыли дополнительные пожарные расчеты. Развернутый на месте оперативный штаб принял стратегическое решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения. Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров", – заявил начальник УЧС Жезказгана Дидар Куйкабаев.

Сообщается также, что пожару был присвоен ранг повышенной сложности. Причину возгорания установят специалисты.

24 января 2025 года в Таразе сотрудники МЧС спасли мужчину, который поджег себя. Пострадавший получил незначительные ожоги и был доставлен в больницу.

Андрей Дюсупов
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