Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Жезказгане

Три автоцистерны загорелись на территории нефтебазы в Жезказгане 25 января 2025 года. Пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, после возгорания произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего обрушился ангар. Четверо сотрудников нефтебазы госпитализированы.

"Первые подразделения МЧС в считаные минуты прибыли на место происшествия и в защитных теплоотражательных костюмах принялись тушить возгорание. Следом прибыли дополнительные пожарные расчеты. Развернутый на месте оперативный штаб принял стратегическое решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения. Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров", – заявил начальник УЧС Жезказгана Дидар Куйкабаев.

Сообщается также, что пожару был присвоен ранг повышенной сложности. Причину возгорания установят специалисты.

24 января 2025 года в Таразе сотрудники МЧС спасли мужчину, который поджег себя. Пострадавший получил незначительные ожоги и был доставлен в больницу.