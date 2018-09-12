В Караганде загорелась крыша школы

Жертв и пострадавших нет.

Вечером 12 сентября в Караганде загорелась деревянная конструкция крыши средней школы, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе КЧС МВД РК, уточнив, что о возгорании стало известно в 20.56. «Октябрьский р-н, мкр. Восток-1, здание средней общеобразовательной школы №36, происходит горение деревянной конструкции крыши», - рассказали в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара участвуют порядка 50 пожарных, задействовано 12 ед.специализированной пожарной техники.

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