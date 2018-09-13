Неожиданное заявление о Головкине сделал «Канело» перед вторым боем
Несомненно, это будет самый важный триумф в моей карьере, — сказал «Канело» в интервью ESPN.
Фото : sports.kz13 сентября 2018, 01:13
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) отдал должное своему сопернику, казахстанцу Геннадию Головкину (38-0-1, 34 КО), перед рематчем, сообщает Sports.kz.
— Головкин — другой боец. Он сильный и стойкий. Победить его будет трудно. Несомненно, это будет самый важный триумф в моей карьере, — сказал «Канело» в интервью ESPN.
Первый бой прошел 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Рематч состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) там же.
В этот раз оба боксера нацелены на нокаут и не собираются оставлять решение за судьями.
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