Неожиданное заявление о Головкине сделал «Канело» перед вторым боем

Несомненно, это будет самый важный триумф в моей карьере, — сказал «Канело» в интервью ESPN.

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) отдал должное своему сопернику, казахстанцу Геннадию Головкину (38-0-1, 34 КО), перед рематчем, сообщает Sports.kz.

— Головкин — другой боец. Он сильный и стойкий. Победить его будет трудно. Несомненно, это будет самый важный триумф в моей карьере, — сказал «Канело» в интервью ESPN.

Первый бой прошел 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Рематч состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) там же.

В этот раз оба боксера нацелены на нокаут и не собираются оставлять решение за судьями.

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