Пенсионные накопления казахстанцев могут обесцениться

Депутаты свои сбережения хранят в валюте.

«Черный сценарий» для миллионов граждан представили депутаты. Американский доллар за последние недели показал стремительный рост, оставив тенге далеко позади. Народные избранники требуют от руководства Национального банка и Правительства защитить пенсионные сбережения и теньговые депозиты казахстанцев, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия»

Очередь из желающих получить доступ к пенсионным накоплениям казахстанцев длиннее, чем в обменниках страны. Средства ЕНПФ привлекают к себе региональных чиновников, бизнесменов и банкиров.

Как правило, эти деньги направляют на оздоровление банковской сферы, на финансирование дефицита бюджета, на оформление кредитов и на закуп иностранной валюты. Только вот сами средства, объемы которых на данный момент представлены цифрой из двенадцати нулей, никак не застрахованы.

Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Люди не могут управлять своими пенсионными сбережениями и на сегодняшний момент они происходят в тенге. Любое ослабление тенге приводит к тому, что просто напросто наши граждане имеют прямые убытки. И Национальный банк, и Правительство заняли выжидательную позицию, и абсолютно никак не заморачиваются о проблемах населения.

Получается, что вместе со стремительным ростом курса американского доллара, средства пенсионных накоплений также стремительно теряют в цене. Депутаты расписали свой сценарий выхода из сложившейся критической ситуации. Они предлагают Национальному банку и Правительству в конце года вливать дополнительные средства в ЕНПФ. На банковском языке это означает «индексировать сбережения с привязкой к курсу».

Например, если тенге по отношению к доллару за двенадцать месяцев просел в цене на 10 процентов, то подкачать пенсионные деньги ровно на столько же.

Жанат Жарасов, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Нельзя без внимания оставлять эту проблему. Наши люди, имея пенсионные свои накопления -чтобы они не пострадали.

Защищать от обесценивания предлагают и тенговые депозиты. Это, по мнению депутатов, удержит казахстанцев от попытки бежать в банки и переводить накопления в доллары. Впрочем, сам мажилисмен Айкын Конуров пока предпочитает держать сбережения в американской валюте.

Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Я свои сбережения храню в валюте. Если будут созданы механизмы защиты накоплений наших граждан, граждане наши поверят и Национальному банку, и Правительству. И будут держать свои накопления в тенге.

Что касается того, где правительству брать деньги для поддержки пенсионного фонда, Айкын Конуров уверен, что их можно взять из возросших доходов от продажи нефти.

Сейчас цена черного золота приблизилась к отметке 80 долларов за баррель. По подсчетам мажилисменов, сумма нефтяного экспорта в год составляет порядка трех триллионов тенге.

У председателя Национального банка Данияра Акишева есть не больше месяца на изучение запроса депутатов по поводу риска обесценивания пенсионных накоплений. В свою очередь в финансовом регуляторе отметили, что для сохранения сбережений казахстанцев на старость, на деньги ЕНПФ приобретают ценные бумаги и иностранную валюту. Ну а по самым последним данным, еще один транш в размере двухсот миллиардов тенге из средств пенсионных накоплений опять получат отечественные банки. И это при том, что еще не все банки сумели вернуть уже образовавшийся долг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!