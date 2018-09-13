Головкин и «Канело» сделали финальные заявления перед вторым боем

Второй бой Головкин - Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья.

В MGM Grand в Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция с участием чемпиона мира в среднем весе WBA Super, WBC и IBO казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Первым слово взял Головкин: «15 сентября — большой день для бокса, для фанатов. Я счастлив, потому что нахожусь здесь, я чувствую себя здоровым, чувствую себя неплохо. Хочу поблагодарить Бога за то, что я стою здесь и имею такую возможность. Также хочу поблагодарить промоутеров, команды и всех болельщиков. Увидимся 15 сентября!».

Затем вышел «Канело»: «Хочу поблагодарить мою команду, мою семью, всех-всех. Я готов к тому, чтобы выйти в ринг 15 сентября. Я не хочу много говорить: я всё скажу в ринге. Я просто хочу победить — это моя работа. Надеюсь, фанаты получат удовольствие от этого боя и победы для всей Мексики!».

По окончании пресс-конференции Головкин и «Канело» дали еще несколько комментариев.

— Я знаю, что мой соперник хороший боксер. Я рад, что дерусь на таком уровне, и что за боем будет следить так много людей. Это замечательное время для нас. Я знаю, что он готов, но и я готов, — сказал Геннадий.

— Этот бой дает мне мотивацию, я наслаждаюсь этим. Я хочу сделать свою работу и победить нокаутом — это моя цель, ради этого я готовлюсь, — заявил «Канело».

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