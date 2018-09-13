Учеников двух актюбинских школ обязывают перейти в частную школу

Причина - дефицит мест.

В Актобе скандал сразу в двух школах. Родители учеников начальных классов говорят, что их обязывают перевести детей в частную школу. Причина - дефицит мест, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Школа оказалась переполненной уже с начала учебного года, - пояснила директор школы-лицея № 63. Вместо 75 заявленных учеников пришлось принять 172 ребенка. При этом руководство школы заверяет, что не настаивает на переводе, вопрос носит лишь рекомендательный характер.

"Сказали, что открывается школа "Сымбат". Но нам сказали, брать детей в резерв. Родители подавали заявления и мы не имели права им отказать, поэтому взяли детей в резерв. Теперь же сами родители не хотят переводить своих детей в другую школу. Мы не настаиваем, а только проводим с родителями разъяснительные работы", - сказала директор школы № 63 Дамели Картпагамбетова..

В этом году три частные школы Актобе получили государственные заказы на размещение учеников. Например, в частной школе "Сымбат" ожидали по госзаказу 650 детей. На содержание каждого ребенка из городского бюджета им ежемесячно выделяют по 20 тысяч тенге. Однако, классы пустуют.





"В первом классе с казахским языком обучения сейчас два ребенка, в классе с русским языком обучения - шестеро детей. В пятом классе 9 детей, в 3 третьем классе всего один ребенок. Тем не менее, уроки мы проводим", - сказал директор частной школы Берик Уразов.

Чиновники городского отдела образования возмущений родителей не понимают. Ведь перевод в частную школу это - хорошая альтернатива, - считают в отделе образования. Вопрос в любом случае будет решаться, так как проблема дефицита ученических мест - острая. Переполнены даже две недавно открывшиеся школы в микрорайоне "Батыс".

"У нас 2 района проблемных в городе, вы сами знаете - Нур-сити и Батыс. В районе Батыса у нас 2 школы - 63-ая и 64-ая. Обе школы переполнены и вы знаете, через месяц-два будут сдаваться еще новые дома, где естественно будут добавляться наши дети. В этом же районе располагается частная школа "Сымбат", - сообщила заместитель руководителя отдела образования Актобе Дина Халетова.

Родители составляют коллективное письмо на имя руководителя отдела образования с просьбой оставить их детей в государственных школах. Если на просьбу родителей не отреагируют на местах, они намерены обратиться в Министерство образования.

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