Более двух тысяч новых мест появятся в школах Алматы

В Алматы остро ощущается дефицит мест в образовательных учреждениях. В пресс-службе городского акимата уточнили, что к следующему учебному году появится более 2 тыс. новых ученических мест, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления строительства города, в Жетысуском районе возводится пристройка к школе-гимназии №103 на 200 мест. Помимо ученических классов с необходимым оборудованием, проектом предусмотрены столовая и дополнительное озеленение территории. Работы будут завершены до начала нового учебного года.



Также в том же районе ведется строительство пристройки к общеобразовательной школе №112 на 300 ученических мест со спортивным залом и столовой. Объект планируется завершить до конца 2024 года.

"В Турксибском районе ведется реконструкция здания школы-гимназии №59 с пристройкой на 650 мест. Проектом предусмотрены столовая, гардеробы, зрительный зал на 180 мест, учебные мастерские, мультимедийные кабинеты и спортивный зал. Срок завершения работ – май текущего года". Пресс-служба Управления строительства Алматы

Кроме того, в Турксибском районе в мкр. "Альмерек" начато строительство пристройки к зданию школы №195 на 450 мест. Проектом предусмотрены мультимедийные кабинеты, спортивный и обеденный залы, а также дополнительное озеленение территории. Завершить объект планируется в феврале 2025 года.

В Наурызбайский районе в мкр. "Шугыла" возводится пристройка к зданию школы №174 на 375 мест. Проектом предусмотрены мультимедийные кабинеты, спортивный зал, столовая и другие необходимые помещения. Работы планируется завершить в феврале 2025 года.

"Каждая пристройка – это практически новая школа. При строительстве используются современные материалы. Особое внимание уделяется контролю качества работ. Также в городе ведется сейсмоусиление и капитальный ремонт школ №136, №138, №70, №10, №9 и №155", – отметили в управлении. Пресс-служба Управления строительства Алматы

Кроме того, до конца 2024 года в Алатауском районе завершится строительство двух школ. Первая – в мкр. Саялы-2 на 550 мест, вторая – в мкр. Зердели также на 550 мест.

В начале 2024 года сообщалось, что в Казахстане будут формировать перечень частных школ, участвующих в нацпроекте "Комфортная школа".